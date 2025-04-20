Эксперт рассказал URA.RU, насколько опасна для здоровья запущенная в Китае сеть 10G

Широкополосная сеть 10G, как и предыдущие поколения мобильной связи, не представляет опасности для здоровья человека. Об этом URA.RU сообщил директор интернет-компании «Другой телеком» Александр Кондаков. Он отметил, что с каждой новой стандартизированной технологией уровень воздействия на человека и окружающую среду не увеличивается, а, напротив, снижается. Так, сеть 5G безопаснее 4G, а 4G — сетей 3G.
«Неопасно... Это непонятно кем пропагандируемая вещь с каждой новой технологией, которая стандартизируется и появляется. 5G безопаснее 4G, потому что уменьшается мощность излучателей, и, соответственно, воздействия на человека и вообще на окружающую среду падает», — отметил Кондаков в разговоре с URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, опасна ли сеть 10G для здоровья людей.
Эксперт также обратил внимание на то, что широкополосная сеть G10, внедренная в Китае, не обладает официально стандартизированным названием. Как отметил Кондаков, компания Huawei развернула в КНР сеть, обеспечивающую скорость передачи данных до 10 гигабит в секунду. В настоящее время стандартами, прошедшими международную сертификацию, являются только сети 5G и 6G. Фактически Huawei реализовала сеть уровня 6G или даже 7G, если говорить о терминологии, принятой мировым сообществом, уточнил специалист. По его словам, в России внедрение широкополосных сетей шестого поколения (6G) возможно через несколько лет после начала эксплуатации сетей 5G.
Ранее Huawei и China Unicom объявили о запуске первой в своем роде широкополосной сети стандарта 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй. В ходе обновления оптоволоконной инфраструктуры доступа была реализована поддержка увеличенной пропускной способности — с привычных гигабитных значений до уровня 10G для каждого абонента, а также достигнуто существенное снижение сетевой задержки до нескольких миллисекунд. Согласно предоставленным компаниями данным, реальная скорость загрузки достигла 9834 мегабит в секунду, а скорость передачи данных составила 1008 мегабит в секунду.
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