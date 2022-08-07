ЛДПР разберет поведение депутата Журавлева, грозившего убивать

07 августа 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Высказывание Алексея Журавлева не совпадает с позицией ЛДПР, заявили в партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия ЛДПР обсудит на ближайшем собрании высказывание депутата фракции Алексея Журавлева, который грозился убить немецкого журналиста. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. «Все его действия и заявления будут обсуждаться на ближайшем собрании фракции ЛДПР в сентябре. Оставляем за скобками оценки методов ведения информвойны немецкого Bild (заблокирован в РФ — прим. URA.RU), но угрозы убийством, тем более представителей прессы — точно не наш метод», — сообщается в telegram-канале партии. В ЛДПР отметили, что заявление Журавлева является его частным мнением, а не позицией фракции. Журавлев в сентябре 2021 года сам захотел вступить в партию, но в полноценную работу так и не влился, заявили в пресс-службе. Журавлев назвал немецкого журналиста «нациком» и пригрозил ему убийством в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает «Царьград». Депутат был возмущен работой немецкого издания Bild, в эфире которого журналисты раскритиковали ведущего программы «60 минут» Евгения Попова за то, что он назвал «нациком» немецкого репортера, который освещает события со стороны Украины.

Партия ЛДПР обсудит на ближайшем собрании высказывание депутата фракции Алексея Журавлева, который грозился убить немецкого журналиста. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. «Все его действия и заявления будут обсуждаться на ближайшем собрании фракции ЛДПР в сентябре. Оставляем за скобками оценки методов ведения информвойны немецкого Bild (заблокирован в РФ — прим. URA.RU), но угрозы убийством, тем более представителей прессы — точно не наш метод», — сообщается в telegram-канале партии. В ЛДПР отметили, что заявление Журавлева является его частным мнением, а не позицией фракции. Журавлев в сентябре 2021 года сам захотел вступить в партию, но в полноценную работу так и не влился, заявили в пресс-службе. Журавлев назвал немецкого журналиста «нациком» и пригрозил ему убийством в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает «Царьград». Депутат был возмущен работой немецкого издания Bild, в эфире которого журналисты раскритиковали ведущего программы «60 минут» Евгения Попова за то, что он назвал «нациком» немецкого репортера, который освещает события со стороны Украины.