Блинкен: США надеются на дипломатический исход спецоперации

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Официальный сайт президента Украины. Москва, блинкен энтони
На данный момент необходимо отстаивать суверенитет Украины, считает Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США надеются, что конфликт на Украине удастся решить дипломатическим путем. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США надеются, что ситуация на Украине будет со временем урегулирована дипломатически. Но пока надо отстаивать ее суверенитет», — передает слова Блинкена агентство SABC News.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. Глава государства подчеркивал, что именно Украины вышла фактически вышла из переговорного процесса. В Кремле заявили, что украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров», пишет агентство Nation News.

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Власти США надеются, что конфликт на Украине удастся решить дипломатическим путем. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. «США надеются, что ситуация на Украине будет со временем урегулирована дипломатически. Но пока надо отстаивать ее суверенитет», — передает слова Блинкена агентство SABC News. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. Глава государства подчеркивал, что именно Украины вышла фактически вышла из переговорного процесса. В Кремле заявили, что украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров», пишет агентство Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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