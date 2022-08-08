В США забили тревогу из-за здоровья Байдена после COVID-19

09 августа 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Американцы обеспокоились здоровьем Байдена после первого появления на публике Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пользователей YouTube озадачило состояние здоровья президента США Джо Байдена во время его первого появления на публике после перенесенного коронавируса. Зрители трансляции, опубликованной на канале Yahoo Finance, обратили внимание на его беспрерывный кашель и утомленный вид. «Байден успел покашлять на все, что было в этой комнате», — написал один из комментаторов. «Он выглядит таким слабым», — заметил другой пользователь. По мнению ряда пользователей, Байден не до конца излечился от COVID-19 и рискует заразить вирусом окружающих. «Почему он не надел маску! Он собирается распространить вирус по всей комнате», — заявил комментатор. Ранее Байден ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19. 7 августа американский президент сдал второй подряд отрицательный тест и ушел с карантина. 8 августа Байден впервые появился на публики. Тогда президент США подошел к прессе и несколько раз повторил, что с ним все хорошо.

Пользователей YouTube озадачило состояние здоровья президента США Джо Байдена во время его первого появления на публике после перенесенного коронавируса. Зрители трансляции, опубликованной на канале Yahoo Finance, обратили внимание на его беспрерывный кашель и утомленный вид. «Байден успел покашлять на все, что было в этой комнате», — написал один из комментаторов. «Он выглядит таким слабым», — заметил другой пользователь. По мнению ряда пользователей, Байден не до конца излечился от COVID-19 и рискует заразить вирусом окружающих. «Почему он не надел маску! Он собирается распространить вирус по всей комнате», — заявил комментатор. Ранее Байден ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19. 7 августа американский президент сдал второй подряд отрицательный тест и ушел с карантина. 8 августа Байден впервые появился на публики. Тогда президент США подошел к прессе и несколько раз повторил, что с ним все хорошо.