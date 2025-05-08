«ОН»: рейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся на полпути

Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург авиакомпании Ajet был вынужден развернуться на полпути и вернуться в Турцию. Пассажирам сообщили, что воздушное пространство аэропорта Пулково закрылось. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» (ОН).
«Рейс Стамбул — Санкт-Петербург развернулся в Турцию, пролетев почти половину пути», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что самолет рейса VF291 вылетел из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен в 21:52 по местному времени и должен был прибыть в Санкт-Петербург в 00:45, однако пролетев почти половину маршрута, воздушное судно развернули обратно.
Пассажирам рейса объяснили возврат тем, что якобы аэропорт Пулково закрыт для приема рейсов. Однако аэропорт не закрывали. Действуют ограничения на прием перенаправленных рейсов из других городов в связи с отсутствием свободных мест стоянок для воздушных судов. Пассажирам отмененного рейса были выданы новые билеты на 10 мая.
Также отмечается, что похожие ситуации произошли и с другими рейсами из Турции: например, самолет Turkish Airlines TK 403 также был вынужден развернуться обратно в Стамбул, когда находился уже почти у границы с Беларусью. Официальные комментарии авиаперевозчиков по поводу причин отмены рейсов на момент публикации не поступили.
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