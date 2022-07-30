Байден получил положительный тест на COVID

Результаты его анализов подтвердили, что он все еще болен
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — написал его врач Кевин О’Коннор. «Фактически это свидетельствует о „восстановившемся“ положительном статусе», — добавил он.
Ранее стало известно, что Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на пройденную вакцинацию и ревакциюнацию. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Там уточнили, что Байден ревакцинировался и принимает противовирусные препараты.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»Подписаться