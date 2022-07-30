Байден получил положительный тест на COVID

30 июля 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Результаты его анализов подтвердили, что он все еще болен Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус. Заявление опубликовано на сайте Белого дома. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — написал его врач Кевин О’Коннор. «Фактически это свидетельствует о „восстановившемся“ положительном статусе», — добавил он. Ранее стало известно, что Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на пройденную вакцинацию и ревакциюнацию. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Там уточнили, что Байден ревакцинировался и принимает противовирусные препараты.

Президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус. Заявление опубликовано на сайте Белого дома. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — написал его врач Кевин О’Коннор. «Фактически это свидетельствует о „восстановившемся“ положительном статусе», — добавил он. Ранее стало известно, что Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на пройденную вакцинацию и ревакциюнацию. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Там уточнили, что Байден ревакцинировался и принимает противовирусные препараты.