30 июля 2022

Байден получил положительный тест на COVID

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, байден джо, шольц олаф
Результаты его анализов подтвердили, что он все еще болен Фото:
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Коронавирус COVID-19

Президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — написал его врач Кевин О’Коннор. «Фактически это свидетельствует о „восстановившемся“ положительном статусе», — добавил он.

Ранее стало известно, что Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на пройденную вакцинацию и ревакциюнацию. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Там уточнили, что Байден ревакцинировался и принимает противовирусные препараты.

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Президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус. Заявление опубликовано на сайте Белого дома. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — написал его врач Кевин О’Коннор. «Фактически это свидетельствует о „восстановившемся“ положительном статусе», — добавил он. Ранее стало известно, что Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на пройденную вакцинацию и ревакциюнацию. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Там уточнили, что Байден ревакцинировался и принимает противовирусные препараты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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