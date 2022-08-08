Байден появился на людях после перенесенного COVID

08 августа 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Джо Байден переболел COVID-19 Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент США Джо Байден впервые появился на публике после перенесенного коронавируса. Видео с выздоровевшим президентом публикуют в социальных сетях. На видео Байден идет к своему самолету, но не доходит до трапа и отвлекается на журналистов. Байден подошел к прессе и несколько раз повторил, что с ним все хорошо. Ранее Байден ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19. 7 августа американский президент сдал второй подряд отрицательный тест и ушел с карантина, пишет RT.

Президент США Джо Байден впервые появился на публике после перенесенного коронавируса. Видео с выздоровевшим президентом публикуют в социальных сетях. На видео Байден идет к своему самолету, но не доходит до трапа и отвлекается на журналистов. Байден подошел к прессе и несколько раз повторил, что с ним все хорошо. Ранее Байден ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19. 7 августа американский президент сдал второй подряд отрицательный тест и ушел с карантина, пишет RT.