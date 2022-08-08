Байден появился на людях после перенесенного COVID

Джо Байден переболел COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Президент США Джо Байден впервые появился на публике после перенесенного коронавируса. Видео с выздоровевшим президентом публикуют в социальных сетях.
На видео Байден идет к своему самолету, но не доходит до трапа и отвлекается на журналистов. Байден подошел к прессе и несколько раз повторил, что с ним все хорошо.
Ранее Байден ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19. 7 августа американский президент сдал второй подряд отрицательный тест и ушел с карантина, пишет RT.
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