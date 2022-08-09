Пермяки жалуются на частную клинику с масочным режимом

Без маски в учреждение не пускают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась в соцсетях на частную клинику «Ависма-мед». По словам пермячки, в учреждении пациентов заставляют надевать маски. Сотрудники сообщили, что это требуется сделать из-за введения масочного режима в регионе, написала женщина в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Приехала в „Ависма-мед“ на прием к врачу, а без масок не пускают! Говорят, либо покупайте, либо уматывайте. Типа со вчерашнего дня введен масочный режим и везде в интернете об этом писали», — пишет недовольная жительница.

В комментариях к посту ответил минздрав Пермского края. В ведомстве сообщили, что предписание главного санитарного врача региона об обязательном масочном режиме на данный момент не действует. Однако пермским медучреждениям выданы рекомендации по соблюдению норм безопасности.

В клинике на вопрос URA.RU заявили, что ответ дадут позже. Также там сообщили, что обязательное ношение масок — приказ руководства.