Ребенок выпал на ходу из скорой на трассе в Ханты-Мансийске

11 августа 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Мальчик выпал из машины при резком торможении Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в городском отделении ГИБДД. «В Ханты-Мансийске 43-летний водитель автомобиля „УАЗ“ (скорая медицинская помощь), двигаясь по улице Тихая, притормозил, в результате чего 9-летний пассажир, поддался вперед, взялся за ручку двери, и она открылась. Мальчик выпал из салона транспортного средства», — говорится в telegram-канале госавтоинспекции Ханты-Мансийска. Ребенок получил телесные повреждения. Водитель перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) ребенка сбили на пешеходном переходе. Мальчика 2010 года рождения госпитализировали медики.

В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в городском отделении ГИБДД. «В Ханты-Мансийске 43-летний водитель автомобиля „УАЗ“ (скорая медицинская помощь), двигаясь по улице Тихая, притормозил, в результате чего 9-летний пассажир, поддался вперед, взялся за ручку двери, и она открылась. Мальчик выпал из салона транспортного средства», — говорится в telegram-канале госавтоинспекции Ханты-Мансийска. Ребенок получил телесные повреждения. Водитель перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) ребенка сбили на пешеходном переходе. Мальчика 2010 года рождения госпитализировали медики.