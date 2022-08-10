10 августа 2022

Ребенок выпал на ходу из скорой на трассе в Ханты-Мансийске

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яндекс.москва, скорая, скорая медицинская помощь, скорая помошь
Мальчик выпал из машины при резком торможении Фото:

В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в городском отделении ГИБДД.

«В Ханты-Мансийске 43-летний водитель автомобиля „УАЗ“ (скорая медицинская помощь), двигаясь по улице Тихая, притормозил, в результате чего 9-летний пассажир, поддался вперед, взялся за ручку двери, и она открылась. Мальчик выпал из салона транспортного средства», — говорится в telegram-канале госавтоинспекции Ханты-Мансийска.

Ребенок получил телесные повреждения. Водитель перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) ребенка сбили на пешеходном переходе. Мальчика 2010 года рождения госпитализировали медики.

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В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в городском отделении ГИБДД. «В Ханты-Мансийске 43-летний водитель автомобиля „УАЗ“ (скорая медицинская помощь), двигаясь по улице Тихая, притормозил, в результате чего 9-летний пассажир, поддался вперед, взялся за ручку двери, и она открылась. Мальчик выпал из салона транспортного средства», — говорится в telegram-канале госавтоинспекции Ханты-Мансийска. Ребенок получил телесные повреждения. Водитель перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) ребенка сбили на пешеходном переходе. Мальчика 2010 года рождения госпитализировали медики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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