10 августа 2022
09 августа 2022

В ХМАО ребенка сбили на пешеходном переходе

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Очередь в прививочном комплексе в торговом центре «Стрекоза». Курган, пешеходный переход
Мальчика сбили на пешеходном переходе Фото:

В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) ребенка сбили на пешеходном переходе. Мальчик 2010 года рождения госпитализирован, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На пешеходном переходе по ул. Островского был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 г. р. Мальчик доставлен в медучреждение для оказания необходимой помощи», — указано в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция возбудила уголовное дело в отношении владельца автомобиля «Land Rover», сбившего женщину на перекрестке в Сургуте. Владелец иномарки с 2021 года имеет 42 нарушения правил дорожного движения по различным статьям.

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В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) ребенка сбили на пешеходном переходе. Мальчик 2010 года рождения госпитализирован, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На пешеходном переходе по ул. Островского был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 г. р. Мальчик доставлен в медучреждение для оказания необходимой помощи», — указано в сообщении. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что полиция возбудила уголовное дело в отношении владельца автомобиля «Land Rover», сбившего женщину на перекрестке в Сургуте. Владелец иномарки с 2021 года имеет 42 нарушения правил дорожного движения по различным статьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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