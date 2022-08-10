В ХМАО ребенка сбили на пешеходном переходе

В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) ребенка сбили на пешеходном переходе. Мальчик 2010 года рождения госпитализирован, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«На пешеходном переходе по ул. Островского был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 г. р. Мальчик доставлен в медучреждение для оказания необходимой помощи», — указано в сообщении.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция возбудила уголовное дело в отношении владельца автомобиля «Land Rover», сбившего женщину на перекрестке в Сургуте. Владелец иномарки с 2021 года имеет 42 нарушения правил дорожного движения по различным статьям.
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