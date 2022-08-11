11 августа 2022

В Екатеринбурге шестилетний велосипедист попал в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик госпитализирован в ДГКБ № 9 Фото:

В поселке Шабровский (входит в состав Екатеринбурга, подчинен Чкаловскому району — прим. ред.) по улице Ленина водитель Renault Clio сбил шестилетнего велосипедиста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«ДТП произошло в 18:20 около дома №20. По предварительной информации, водитель автомобиля, двигаясь в сторону улицы Лесная, наехал на мальчика, пересекавшего проезжую часть слева направо», — рассказало ведомство.

Мальчика с различными травмами доставили в ДГКБ № 9. Отец ребенка пояснил сотрудникам ГИБДД, что сын гулял со старшей сестрой. Возвращаясь домой на велосипеде, решил пересечь проезжую часть на велосипеде, но был сбит машиной. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Шабровском, в котором также пострадал шестилетний ребенок. Машина, которой управляла мама ребенка, вылетела с дороги и перевернулась.

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В поселке Шабровский (входит в состав Екатеринбурга, подчинен Чкаловскому району — прим. ред.) по улице Ленина водитель Renault Clio сбил шестилетнего велосипедиста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «ДТП произошло в 18:20 около дома №20. По предварительной информации, водитель автомобиля, двигаясь в сторону улицы Лесная, наехал на мальчика, пересекавшего проезжую часть слева направо», — рассказало ведомство. Мальчика с различными травмами доставили в ДГКБ № 9. Отец ребенка пояснил сотрудникам ГИБДД, что сын гулял со старшей сестрой. Возвращаясь домой на велосипеде, решил пересечь проезжую часть на велосипеде, но был сбит машиной. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Шабровском, в котором также пострадал шестилетний ребенок. Машина, которой управляла мама ребенка, вылетела с дороги и перевернулась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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