Мальчик госпитализирован в ДГКБ № 9 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселке Шабровский (входит в состав Екатеринбурга, подчинен Чкаловскому району — прим. ред.) по улице Ленина водитель Renault Clio сбил шестилетнего велосипедиста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«ДТП произошло в 18:20 около дома №20. По предварительной информации, водитель автомобиля, двигаясь в сторону улицы Лесная, наехал на мальчика, пересекавшего проезжую часть слева направо», — рассказало ведомство.

Мальчика с различными травмами доставили в ДГКБ № 9. Отец ребенка пояснил сотрудникам ГИБДД, что сын гулял со старшей сестрой. Возвращаясь домой на велосипеде, решил пересечь проезжую часть на велосипеде, но был сбит машиной. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Шабровском, в котором также пострадал шестилетний ребенок. Машина, которой управляла мама ребенка, вылетела с дороги и перевернулась.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу