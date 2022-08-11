В Кургане ищут резидентов в новые индустриальные парки

Созданные индустриальные парки в Кургане принесли более 2 млрд рублей инвестиций в основной капитал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области ищут резидентов на свободные земли индустриальных парков. Власти озабочены заполнением территорий новыми предприятиями. Об этом в прямом эфире в сообществе правительства Курганской области рассказал директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев. Предпринимателей хотят привлечь в уже созданные и в будущие индустриальные парки.

«На территории каждого индустриального парка существует свободная земля типа „гринфилд“ (незастроенный участок с организованной инфраструктурой), на которую в настоящий момент мы ищем резидентов. Индустриальный парк предполагает полное обеспечение в виде коммунальной инфраструктуры, все технологичные присоединения уже осуществлены. Дополнительных затрат на подведение газа, электричества, водоотведения инвестору делать не нужно. Здесь действует и наличие налоговых льгот», — отметил Владимир Ковалев.

Чиновник также привел успешные примеры заполнения индустриальных парков новыми производствами. К примеру, в парке «Курган Энергомаш» в сотрудничестве с предприятиями из Челябинской области размещено несколько импортозамещающих производств, а на базе парка в Варгашах строится завод по производству металлоконструкций — это также импортозамещающий проект.

На сегодня в Кургане создано три индустриальных парка, по одному в Варгашах и в Шадринске. Заявки поданы на создание еще двух. Всего, по словам властей, в ближайшие годы в регионе планируется развернуть 9 индустриальных парков. Пока на территориях разместились 40 предприятий, которые принесли региону почти тысячу новых рабочих мест и более 2 млрд рублей инвестиций в основной капитал.