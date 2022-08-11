11 августа 2022

Тюменские власти раскрыли, сколько выплатили контрактникам

© Служба новостей «URA.RU»
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По 100 тысяч рублей получили добровольцы Фото:

По 100 тысяч рублей единовременной выплаты получили 40 добровольцев из подразделений «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Выплата осуществляется в течение трех рабочих дней после поступления из военного комиссариата региона данных о гражданах, заключивших контракт», — рассказали в инфоцентре. Такая выплата предоставляется гражданам, состоящим на воинском учете в военкоматах Тюменской области, при поступлении на военную службу по контракту.

Ранее URA.RU писало, что в военном комиссариате Тюменской области рассекретили названия тюменских спецподразделений Минобороны — «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Вступившие в них граждане дополнительно получат от властей региона по 100 тысяч рублей.

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По 100 тысяч рублей единовременной выплаты получили 40 добровольцев из подразделений «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Выплата осуществляется в течение трех рабочих дней после поступления из военного комиссариата региона данных о гражданах, заключивших контракт», — рассказали в инфоцентре. Такая выплата предоставляется гражданам, состоящим на воинском учете в военкоматах Тюменской области, при поступлении на военную службу по контракту. Ранее URA.RU писало, что в военном комиссариате Тюменской области рассекретили названия тюменских спецподразделений Минобороны — «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Вступившие в них граждане дополнительно получат от властей региона по 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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