Тюменские власти раскрыли, сколько выплатили контрактникам

По 100 тысяч рублей получили добровольцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По 100 тысяч рублей единовременной выплаты получили 40 добровольцев из подразделений «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Выплата осуществляется в течение трех рабочих дней после поступления из военного комиссариата региона данных о гражданах, заключивших контракт», — рассказали в инфоцентре. Такая выплата предоставляется гражданам, состоящим на воинском учете в военкоматах Тюменской области, при поступлении на военную службу по контракту.

Ранее URA.RU писало, что в военном комиссариате Тюменской области рассекретили названия тюменских спецподразделений Минобороны — «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Вступившие в них граждане дополнительно получат от властей региона по 100 тысяч рублей.