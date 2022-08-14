Поток туристов и плохая уборка довели до мусорных куч и неприятных запахов на реке в Саткинском районе Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Отдыхавшие в выходные в Саткинском районе (Челябинская область) туристы пожаловались на горы мусора, который не вывозится, и закрытые туалеты. Как сообщили путешественники, оборудованная инфраструктура должным образом не обслуживается.

«С детьми и внуками, приехавшими в гости из Москвы и Санкт-Петербурга, решили побывать на своих любимых местах в Саткинском районе: на Айской поляне, в пещере „Кургазак“. По дороге пришли в ужас: что случилось инфраструктурой?», — задали вопрос туристы в группе «Текслер, помоги!» соцсети «ВКонтакте».

Жители написали, что раньше такого не было: поставленные туалеты стоят на замках, а места складирования бытовых отходов завалены мусором. Люди беспокоятся, что может произойти экологическая катастрофа и предупреждают: больше они сюда ни придут.

Как уточнили в редакции газеты «Саткинский рабочий», баки переполнены на Блиновском повороте и на Притесах. На мосту в Новой пристани, откуда начинаются сплавы по Аю, стоит зловоние: пребывающие на автобусах группы туристов отправляются в кусты по нужде.

В июне в Саткинском районе появились стенды о запрете подъезда на 200 метров к реке и пещере Кургазак. Меры потребовались из-за большого наплыва туристов. В выходные объекты посещает до шести тысяч туристов. Установкой новых баков и туалетов в 2022 году занималось ОГУ «Особо охраняемые природные территории». URA.RU отправило запрос в мэрию Саткинского района, но на момент публикации материала комментарий получить не удалось.

На контейнерах висят объявления с просьбой не складировать мусор Фото: сообщество «Текслер, помоги!» соцсети «ВКонтакте»

Отходы заполнили не тлько контейнерные площадки, но и территорию вокруг них Фото: сообщество «Текслер, помоги!» соцсети «ВКонтакте»

Туалеты, построенные в 2022 году, стоят заколоченными Фото: сообщество «Текслер, помоги!» соцсети «ВКонтакте»