15 августа 2022

Экосад Перми, которому грозит застройка, показали по «России 1»

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Овощи и зелень можно выращивать и в центре города Фото:

Пермский «Сад соловьев», спор за который идет между активистами-экологами, властями и собственниками участков, показали в эфире телеканала «Россия 1». Сюжет в шоу «Утро России» авторы посвятили общественным огородам в городах — такой проект развивается и в Перми.

«Благодаря общественным грядкам в Перми образовалось целое огородное сообщество», — говорит автор сюжета Оксана Серова. Куратор пермского общественного огорода и инициатор создания «Сада соловьев» Надежда Баглей рассказала московским журналистам, что это место не столько для урожая, сколько для встреч, общения и снятия стресса. Плодами своего труда любители грядок охотно делятся с другими.

Сад соловьев в Перми находится в долине реки Уинка. Его создали, много лет поддерживают и развивают активисты. Ранее URA.RU сообщало, что суд 9 августа удовлетворил иск собственников земельных участков, расположенных вдоль Уинки — вместо зоны парков суд согласился установить здесь зону садовых и дачных участков, что позволяет строить жилые коттеджи. Против этого выступали экоактивисты, городские и краевые власти. Губернатор Дмитрий Махонин ранее поручил заняться проектированием здесь особо охраняемой природной территории регионального значения, а природоохранная прокуратура намерена через суд изъять часть земельных участков у собственников.

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Пермский «Сад соловьев», спор за который идет между активистами-экологами, властями и собственниками участков, показали в эфире телеканала «Россия 1». Сюжет в шоу «Утро России» авторы посвятили общественным огородам в городах — такой проект развивается и в Перми. «Благодаря общественным грядкам в Перми образовалось целое огородное сообщество», — говорит автор сюжета Оксана Серова. Куратор пермского общественного огорода и инициатор создания «Сада соловьев» Надежда Баглей рассказала московским журналистам, что это место не столько для урожая, сколько для встреч, общения и снятия стресса. Плодами своего труда любители грядок охотно делятся с другими. Сад соловьев в Перми находится в долине реки Уинка. Его создали, много лет поддерживают и развивают активисты. Ранее URA.RU сообщало, что суд 9 августа удовлетворил иск собственников земельных участков, расположенных вдоль Уинки — вместо зоны парков суд согласился установить здесь зону садовых и дачных участков, что позволяет строить жилые коттеджи. Против этого выступали экоактивисты, городские и краевые власти. Губернатор Дмитрий Махонин ранее поручил заняться проектированием здесь особо охраняемой природной территории регионального значения, а природоохранная прокуратура намерена через суд изъять часть земельных участков у собственников.
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