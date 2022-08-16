Пермякам предлагают гастро-тур на родину древнего народа бесермян

17 августа 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Кульминацией тура будет фестиваль межнациональной кухни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермякам предлагают 27 августа съездить в тур с гастрономической составляющей. В ходе тура участники посетят фестиваль межнациональной кухни «Кенэс Гурт. Бесермяне приглашают!». Бесермяне — это малочисленный финно-угорский народ, который с древних времен проживает в Удмуртии. Путешествие в Юкаменский район Удмуртии организовывает пермский туроператор «РаСветТур». «Нас ждет обряд встречи „Куно пумитан“ с местным угощением, свадебный обряд, экскурсия по родниковому центру „Тылыс“. На территории имеется уникальное место — гора „Мыргетон“, с которой бьют более 30 родников. Далее — участие в фестивале „Кенэс Гурт“», — сообщили организаторы. На фестивале будут представлены кулинарные шедевры от шеф-поваров ресторанов и кафе, палатка с национальными напитками: зозон, чечо сур, гороховый кисель. На мероприятии будут работать площадки с различными мастер-классами от центров ремесел, индивидуальных мастеров, в том числе мастер-классы по изготовлению национальных блюд, ознакомлению с бытом и традициями народов. В конце — концертная программа. Тур рассчитан на один день. Автобус отправится в 7:00 из Перми и вернется около 23:00. Стоимость билета — 3400 рублей с человека. Ранее URA.RU рассказывало о туре в самый маленький город Пермского края. Речь — о Чермозе.

Пермякам предлагают 27 августа съездить в тур с гастрономической составляющей. В ходе тура участники посетят фестиваль межнациональной кухни «Кенэс Гурт. Бесермяне приглашают!». Бесермяне — это малочисленный финно-угорский народ, который с древних времен проживает в Удмуртии. Путешествие в Юкаменский район Удмуртии организовывает пермский туроператор «РаСветТур». «Нас ждет обряд встречи „Куно пумитан“ с местным угощением, свадебный обряд, экскурсия по родниковому центру „Тылыс“. На территории имеется уникальное место — гора „Мыргетон“, с которой бьют более 30 родников. Далее — участие в фестивале „Кенэс Гурт“», — сообщили организаторы. На фестивале будут представлены кулинарные шедевры от шеф-поваров ресторанов и кафе, палатка с национальными напитками: зозон, чечо сур, гороховый кисель. На мероприятии будут работать площадки с различными мастер-классами от центров ремесел, индивидуальных мастеров, в том числе мастер-классы по изготовлению национальных блюд, ознакомлению с бытом и традициями народов. В конце — концертная программа. Тур рассчитан на один день. Автобус отправится в 7:00 из Перми и вернется около 23:00. Стоимость билета — 3400 рублей с человека. Ранее URA.RU рассказывало о туре в самый маленький город Пермского края. Речь — о Чермозе.