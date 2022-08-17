В пермском поселке у новой школы протекает крыша

18 августа 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

1 сентября школьники могут отправиться в школу с протекающей крышей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Щучье Озеро Октябрьского округа Пермского края накануне учебного года в новой школе протекает крыша. Как пишут местные СМИ, о проблеме узнали еще три года назад, когда здание только сдали в эксплуатацию, но вопрос не решен до сих пор. «Три года назад в Щучьем Озере торжественно открыли новую школу, большую, светлую, комфортную. Но уже тогда у нее обнаружился существенный недостаток — протекала крыша. Руководство стройкомпании знало о проблеме и обещало в течение гарантийного срока устранить ее. В августе этого года гарантийный срок истекает», — пишет информационный портал ProCHAD. Причиной дыр в крыше эксперты называют тонкий профлист, из которого сделана кровля. Жители поселка, зная, что гарантийный срок ремонта истекает, обратились к губернатору Дмитрию Махонину. В ответе их заверили, что ремонт будет сделан до конца августа в рамках гарантийных обязательств.

В поселке Щучье Озеро Октябрьского округа Пермского края накануне учебного года в новой школе протекает крыша. Как пишут местные СМИ, о проблеме узнали еще три года назад, когда здание только сдали в эксплуатацию, но вопрос не решен до сих пор. «Три года назад в Щучьем Озере торжественно открыли новую школу, большую, светлую, комфортную. Но уже тогда у нее обнаружился существенный недостаток — протекала крыша. Руководство стройкомпании знало о проблеме и обещало в течение гарантийного срока устранить ее. В августе этого года гарантийный срок истекает», — пишет информационный портал ProCHAD. Причиной дыр в крыше эксперты называют тонкий профлист, из которого сделана кровля. Жители поселка, зная, что гарантийный срок ремонта истекает, обратились к губернатору Дмитрию Махонину. В ответе их заверили, что ремонт будет сделан до конца августа в рамках гарантийных обязательств.