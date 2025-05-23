Пострадавшую девушку забрал реанимобиль
В Перми 23 мая на улице Мира, 100 произошла авария. Машина влетела в забор. Есть пострадавшие — молодая девушка.
«Полиция уже приехала на место. Девушку забрал реанимобиль. Рядом стоит еще один разбитый автомобиль», — передает корреспондент URA.RU c места аварии.
URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения региона и в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответы ожидаются.
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