В Перми автомобиль влетел в забор. Видео

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Пострадавшую девушку забрал реанимобиль
Пострадавшую девушку забрал реанимобиль Фото:

В Перми 23 мая на улице Мира, 100 произошла авария. Машина влетела в забор. Есть пострадавшие — молодая девушка. 

«Полиция уже приехала на место. Девушку забрал реанимобиль. Рядом стоит еще один разбитый автомобиль», — передает корреспондент URA.RU c места аварии. 

URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения региона и в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответы ожидаются. 

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В Перми 23 мая на улице Мира, 100 произошла авария. Машина влетела в забор. Есть пострадавшие — молодая девушка.  «Полиция уже приехала на место. Девушку забрал реанимобиль. Рядом стоит еще один разбитый автомобиль», — передает корреспондент URA.RU c места аварии.  URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения региона и в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответы ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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