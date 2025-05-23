В Пермском крае 790 алиментщиков отправились на СВО

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Имеющие задолженности по алиментам жители Пермского края подписали контракты с Министерством обороны РФ
Имеющие задолженности по алиментам жители Пермского края подписали контракты с Министерством обороны РФ Фото:

Имеющие задолженности по алиментам жители Пермского края подписали контракты с Министерством обороны РФ. Речь идет о 790 должниках, которые на сегодняшний день уже находятся в зоне проведения СВО. 

«Должники по алиментам, заключая контракт, не только вносят вклад в защиту Родины, но и получают возможность рассчитаться с долгами перед своими детьми. Они каждый месяц оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что управление Росимущества в Пермском крае передало 18 транспортных средств, конфискованных, преимущественно, за вождение в нетрезвом виде, Министерству обороны РФ. Среди переданного — восемь мотоциклов и скутеров, а также восемь легковых и два грузовых автомобиля. Они будут направлены в зону проведения СВО для выполнения боевых задач. Их используют для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

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Имеющие задолженности по алиментам жители Пермского края подписали контракты с Министерством обороны РФ. Речь идет о 790 должниках, которые на сегодняшний день уже находятся в зоне проведения СВО.  «Должники по алиментам, заключая контракт, не только вносят вклад в защиту Родины, но и получают возможность рассчитаться с долгами перед своими детьми. Они каждый месяц оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало о том, что управление Росимущества в Пермском крае передало 18 транспортных средств, конфискованных, преимущественно, за вождение в нетрезвом виде, Министерству обороны РФ. Среди переданного — восемь мотоциклов и скутеров, а также восемь легковых и два грузовых автомобиля. Они будут направлены в зону проведения СВО для выполнения боевых задач. Их используют для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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