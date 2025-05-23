В Пермском крае 790 алиментщиков отправились на СВО

Имеющие задолженности по алиментам жители Пермского края подписали контракты с Министерством обороны РФ. Речь идет о 790 должниках, которые на сегодняшний день уже находятся в зоне проведения СВО.
«Должники по алиментам, заключая контракт, не только вносят вклад в защиту Родины, но и получают возможность рассчитаться с долгами перед своими детьми. Они каждый месяц оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что управление Росимущества в Пермском крае передало 18 транспортных средств, конфискованных, преимущественно, за вождение в нетрезвом виде, Министерству обороны РФ. Среди переданного — восемь мотоциклов и скутеров, а также восемь легковых и два грузовых автомобиля. Они будут направлены в зону проведения СВО для выполнения боевых задач. Их используют для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.
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