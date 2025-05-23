От Пермского края в Госдуму попадут четыре депутата

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Президент подписал соответсвующий закон
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Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной думы РФ. Согласно тексту документа, от Пермского края в Госдуму попадут четыре депутата. Закон опубликован на сайте правовой информации.

«Пермский край. Количество одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации: 4», — сказано в документе.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае также началась подготовка к выборам губернатора. К кандидатам предъявили уникальные требования.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной думы РФ. Согласно тексту документа, от Пермского края в Госдуму попадут четыре депутата. Закон опубликован на сайте правовой информации. «Пермский край. Количество одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации: 4», — сказано в документе. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае также началась подготовка к выборам губернатора. К кандидатам предъявили уникальные требования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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