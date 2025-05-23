Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной думы РФ. Согласно тексту документа, от Пермского края в Госдуму попадут четыре депутата. Закон опубликован на сайте правовой информации.
«Пермский край. Количество одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации: 4», — сказано в документе.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае также началась подготовка к выборам губернатора. К кандидатам предъявили уникальные требования.
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