Фестиваль военных и духовых оркестров в Перми пройдет на набережной

Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров пройдет в Перми 28 и 29 июня. В этом году основной площадкой станет амфитеатр на набережной Камы. На эспланаде, где ранее проходил фестиваль, состоится его открытие.
«Пермский губернский оркестр проводит в Перми Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров 28 и 29 июня. Основная площадка проведения — Амфитеатр Набережной Камы. Открытие планируется на эспланаде, в рамках празднования Дня молодежи 28 июня с представлением концертной программы сводного всероссийского духового оркестра», сообщается на сайте правительства Пермского края.
В фестивале примут участие девять профессиональных оркестров из разных городов России, а также учебные духовые оркестры из Перми. URA.RU в 2023 году публиковало репортаж с фестиваля — посмотреть его можно здесь.
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