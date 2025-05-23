Фестиваль военных и духовых оркестров в Перми пройдет на набережной

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Военные музыканты соберутся в Перми
Военные музыканты соберутся в Перми Фото:

Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров пройдет в Перми 28 и 29 июня. В этом году основной площадкой станет амфитеатр на набережной Камы. На эспланаде, где ранее проходил фестиваль, состоится его открытие.

«Пермский губернский оркестр проводит в Перми Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров 28 и 29 июня. Основная площадка проведения — Амфитеатр Набережной Камы. Открытие планируется на эспланаде, в рамках празднования Дня молодежи 28 июня с представлением концертной программы сводного всероссийского духового оркестра», сообщается на сайте правительства Пермского края.

В фестивале примут участие девять профессиональных оркестров из разных городов России, а также учебные духовые оркестры из Перми. URA.RU в 2023 году публиковало репортаж с фестиваля — посмотреть его можно здесь

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Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров пройдет в Перми 28 и 29 июня. В этом году основной площадкой станет амфитеатр на набережной Камы. На эспланаде, где ранее проходил фестиваль, состоится его открытие. «Пермский губернский оркестр проводит в Перми Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров 28 и 29 июня. Основная площадка проведения — Амфитеатр Набережной Камы. Открытие планируется на эспланаде, в рамках празднования Дня молодежи 28 июня с представлением концертной программы сводного всероссийского духового оркестра», сообщается на сайте правительства Пермского края. В фестивале примут участие девять профессиональных оркестров из разных городов России, а также учебные духовые оркестры из Перми. URA.RU в 2023 году публиковало репортаж с фестиваля — посмотреть его можно здесь. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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