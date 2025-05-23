В зоне СВО погиб рядовой Беспалов из Пермского края

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Церемонию прощания с бойцом проведут 25 мая
Церемонию прощания с бойцом проведут 25 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб рядовой Роман Беспалов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа.

«В ходе СВО, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Роман Беспалов. <...> Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем вместе с вами боль утраты», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Бойца проводят в последний путь 25 мая. Церемония прощания в селе Григорьевское по улице Новоселов, 2-1 начнется в 10:00. Отпевание состоится в местном храме.

Детали гибели рядового не раскрываются
Детали гибели рядового не раскрываются
Фото:

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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб рядовой Роман Беспалов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа. «В ходе СВО, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Роман Беспалов. <...> Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем вместе с вами боль утраты», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Бойца проводят в последний путь 25 мая. Церемония прощания в селе Григорьевское по улице Новоселов, 2-1 начнется в 10:00. Отпевание состоится в местном храме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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