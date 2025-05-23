Церемонию прощания с бойцом проведут 25 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб рядовой Роман Беспалов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа.
«В ходе СВО, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Роман Беспалов. <...> Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем вместе с вами боль утраты», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Бойца проводят в последний путь 25 мая. Церемония прощания в селе Григорьевское по улице Новоселов, 2-1 начнется в 10:00. Отпевание состоится в местном храме.
Детали гибели рядового не раскрываются
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