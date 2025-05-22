Научным языком это явление называется мезоциклон
В Перми очевидцы засняли на видео мезоциклон. Необычное природное явление произошло вечером 20 мая.
«На ускоренном видео заметно вращение облачности. Вдалеке что-то похожее формирование воронки», — сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я».
Ранее URA.RU сообщало о погоде на 23 мая. В восточной части Пермского края ожидаются небольшие дожди. Днем по региону потеплеет до +12…+17 градусов. Ветер будет северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду. В Перми осадков не прогнозируется совсем, температура воздуха в дневные часы достигнет +15 градусов.
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