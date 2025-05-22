22 мая 2025

В Перми заметили воздушный вихрь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Научным языком это явление называется мезоциклон
Научным языком это явление называется мезоциклон Фото:

В Перми очевидцы засняли на видео мезоциклон. Необычное природное явление произошло вечером 20 мая.

«На ускоренном видео заметно вращение облачности. Вдалеке что-то похожее формирование воронки», — сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я».

Ранее URA.RU сообщало о погоде на 23 мая. В восточной части Пермского края ожидаются небольшие дожди. Днем по региону потеплеет до +12…+17 градусов. Ветер будет северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду. В Перми осадков не прогнозируется совсем, температура воздуха в дневные часы достигнет +15 градусов.

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В Перми очевидцы засняли на видео мезоциклон. Необычное природное явление произошло вечером 20 мая. «На ускоренном видео заметно вращение облачности. Вдалеке что-то похожее формирование воронки», — сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я». Ранее URA.RU сообщало о погоде на 23 мая. В восточной части Пермского края ожидаются н ебольшие дожди. Днем по региону потеплеет до +12…+17 градусов. Ветер будет северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду. В Перми осадков не прогнозируется совсем, температура воздуха в дневные часы достигнет +15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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