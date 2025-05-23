«Это искусство неоготики и мрачноты»: пермячка прокомментировала скандальную фотосессию на фоне церкви

Пермский блогер Лиза Алмаз: не хотела задеть чувства верующих
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Откровенные кадры в нижнем белье около православной символики появились в сети и вызвали общественный резонанс
Откровенные кадры в нижнем белье около православной символики появились в сети и вызвали общественный резонанс Фото:

Блогер из Перми Лиза Алмаз прокомментировала URA.RU свою скандальную фотосессию возле церкви. Откровенные кадры в нижнем белье появились в сети и вызвали общественный резонанс, а также привлекли внимание правоохранительных органов. 

«Не хотела задеть чувства верующих. Концепция данной фотосессии — это не оскорбление верующих. Посыл был передать искусство, красоту эстетики женского тела и креста. Цветовая гамма совпадает, выбран красивый кадр. Это искусство неоготики и мрачноты», — рассказала она корреспонденту URA.RU. 

Также девушка попросила не судить ее поступок «по верхам». Якобы это попытки оскорбить кого-либо. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что глава общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев обратился в Следственный комитет России с требованием провести проверку по факту появления в интернете фотографий пермячки в нижнем белье у ворот церкви. Он заявил, что это не поддается здравому уму. И что он считает это кощунством и попыткой хайпа на теме, которая уже многократно транслировалась различными лицами, которые осмысленно пытались подорвать духовно-нравственные ценности.

К скандалу вокруг откровенной фотосессии на фоне ограды с православными крестами уже подключился следственный комитет. Ведомство проводит проверку по уголовной статье об оскорблении чувств верующих. Фото пермячка выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Свою проверку также начала полиция.

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Блогер из Перми Лиза Алмаз прокомментировала URA.RU свою скандальную фотосессию возле церкви. Откровенные кадры в нижнем белье появились в сети и вызвали общественный резонанс, а также привлекли внимание правоохранительных органов.  «Не хотела задеть чувства верующих. Концепция данной фотосессии — это не оскорбление верующих. Посыл был передать искусство, красоту эстетики женского тела и креста. Цветовая гамма совпадает, выбран красивый кадр. Это искусство неоготики и мрачноты», — рассказала она корреспонденту URA.RU.  Также девушка попросила не судить ее поступок «по верхам». Якобы это попытки оскорбить кого-либо.  Ранее URA.RU сообщало о том, что глава общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев обратился в Следственный комитет России с требованием провести проверку по факту появления в интернете фотографий пермячки в нижнем белье у ворот церкви. Он заявил, что это не поддается здравому уму. И что он считает это кощунством и попыткой хайпа на теме, которая уже многократно транслировалась различными лицами, которые осмысленно пытались подорвать духовно-нравственные ценности. К скандалу вокруг откровенной фотосессии на фоне ограды с православными крестами уже подключился следственный комитет. Ведомство проводит проверку по уголовной статье об оскорблении чувств верующих. Фото пермячка выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Свою проверку также начала полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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