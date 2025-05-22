Глава общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев обратился в Следственный комитет России с требованием провести проверку по факту появления в интернете фотографий пермячки в нижнем белье у ворот церкви. Об этом сообщается в официальной группе движения во «ВКонтакте».
«Здравому уму это не поддается. Было направлено обращение в следственный комитет на имя Александра Ивановича Бастрыкина с просьбой провести проверку по Статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Мы считаем что это кощунство, попытка хайпа на теме, которая уже многократно транслировалась различными лицами, которые осмысленно пытались подорвать духовно-нравственные ценности», — заявил Зайцев в эфире телеканала «Царьград».
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми к скандалу вокруг откровенной фотосессии на фоне ограды с православными крестами подключился следственный комитет. Ведомство проводит проверку по уголовной стать об оскорблении чувств верующих. Фото пермячка выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Они привлекли внимание общественников. Свою проверку начала полиция.
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