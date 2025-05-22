Пятизвездочный отель в центре Перми начнет работу со 2 июня

Гостиница Radisson, построенная в центре Перми, начнет принимать гостей с понедельника, 2 июня. В этот же день на третьем этаже отеля начнет работу ресторан Stoke.
«Пятизвездочная гостиница находится под управлением международной сети. В распоряжении гостей — 158 номеров различных категорий. Кроме того, в составе гостиничного комплекса предусмотрены конференц-залы, фитнес-центр, бассейн и SPA-зона. Одновременно с открытием отеля начнет функционировать авторский ресторан с круглосуточным режимом работы и открытой кухней. За кухню заведения будет отвечать известный шеф-повар Максим Русинов», — сообщили представители пресс-службы гостиничного комплекса изданию «Новый компаньон».
Ранее URA.RU сообщало о том, что пятизвездочный отель Radisson оказался не самой дорогой гостиницей в Перми. Стандартный номер на двоих человек на сутки там стоит от 7,2 тысячи рублей. Для сравнения, за двухместный номер в Aura city hotel придется заплатить от 7,8 тысячи рублей, в Astor hotel — от 12 тысяч рублей. Эти отели считаются четырехзвездочными. В Holiday inn и 4 Elements Perm Hotel проживание стоит дешевле — от 6,5-6,8 тысячи рублей за двоих.
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