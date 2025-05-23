Экс-глава управления дорог и транспорта Пермского края Угольков не смог оспорить приговор

Экс-глава управления дорог и транспорта Пермского края не смог оспорить приговор
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Угольков получил незаконное вознаграждение в размере 15,8 млн рублей
Угольков получил незаконное вознаграждение в размере 15,8 млн рублей Фото:

Бывший руководитель управления автодорог и транспорта Пермского края не смог добиться отмены приговора по делу о получении взятки. Речь идет об Андрее Уголькове. 

«Апелляционная жалоба экс-чиновника была оставлена без удовлетворения. Это решение Пермского краевого суда», — сообщает портал Properm.ru.

12 марта 2025 года Пермский районный суд признал Андрея Уголькова виновным в получении взятки в особо крупном размере. В ходе следствия и судебного процесса было установлено, что Угольков получил незаконное вознаграждение в размере 15,8 млн рублей от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева за подписание актов выполненных работ.

Приговором суда ему было назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. А также штраф в размере пятикратной суммы взятки. Андрей Угольков считает наказание незаслуженно суровым и требует его отменить. 

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Бывший руководитель управления автодорог и транспорта Пермского края не смог добиться отмены приговора по делу о получении взятки. Речь идет об Андрее Уголькове.  «Апелляционная жалоба экс-чиновника была оставлена без удовлетворения. Это решение Пермского краевого суда», — сообщает портал Properm.ru. 12 марта 2025 года Пермский районный суд признал Андрея Уголькова виновным в получении взятки в особо крупном размере. В ходе следствия и судебного процесса было установлено, что Угольков получил незаконное вознаграждение в размере 15,8 млн рублей от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева за подписание актов выполненных работ. Приговором суда ему было назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. А также штраф в размере пятикратной суммы взятки. Андрей Угольков считает наказание незаслуженно суровым и требует его отменить. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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