Силовики перекрыли международный канал поставки наркотиков в Пермский край

Сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю выявлена и пресечена преступная схема, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъяты 100 килограммов гашиша и 30 килограммов метамфетамина. Подозреваемые задержаны.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к организации международного канала поставки в регион наркосодержащих растений и синтетических наркотиков в особо крупном размере причастны иностранные граждане. Запрещенные вещества предназначались для последующего сбыта на территории края», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФСБ России по Пермскому краю.
На основании полученных в ходе оперативной работы материалов следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности организаторов указанного канала поставки наркотических средств.
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