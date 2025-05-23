Силовики перекрыли международный канал поставки наркотиков в Пермский край

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники УФСБ по региону задержали подозреваемых
Сотрудники УФСБ по региону задержали подозреваемых Фото:

Сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю выявлена и пресечена преступная схема, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъяты 100 килограммов гашиша и 30 килограммов метамфетамина. Подозреваемые задержаны.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к организации международного канала поставки в регион наркосодержащих растений и синтетических наркотиков в особо крупном размере причастны иностранные граждане. Запрещенные вещества предназначались для последующего сбыта на территории края», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФСБ России по Пермскому краю.

На основании полученных в ходе оперативной работы материалов следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности организаторов указанного канала поставки наркотических средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю выявлена и пресечена преступная схема, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъяты 100 килограммов гашиша и 30 килограммов метамфетамина. Подозреваемые задержаны. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к организации международного канала поставки в регион наркосодержащих растений и синтетических наркотиков в особо крупном размере причастны иностранные граждане. Запрещенные вещества предназначались для последующего сбыта на территории края», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФСБ России по Пермскому краю. На основании полученных в ходе оперативной работы материалов следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности организаторов указанного канала поставки наркотических средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...