В пермских школах начали сдавать ЕГЭ

В Пермском крае начался период сдачи Единого госэкзамена. 23 мая проходят испытания по истории, литературе и химии. Между тем, самым популярным предметом по выбору является обществознание, рассказали в региональном министерстве образования.
«Самым популярным предметом по выбору является обществознание, его планируют сдавать 37% выпускников, информатику — 26%, биологию — 18%, физику — 16%, химию — 14%, историю — 13% и английский язык выбрали 12% одиннадцатиклассников. Литературу и географию планируют сдавать порядка 7% выпускников», — сообщается на сайте минобразования.
Всего в Прикамье сдавать ЕГЭ будут более 10 500 человек, из них 9 300 — выпускники этого года. Ранее URA.RU рассказывало, что за ходом проведения экзамена будут следить через тысячи видеокамер как живые наблюдатели, так и искусственный интеллект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!