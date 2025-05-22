22 мая 2025

В пермских школах начали сдавать ЕГЭ

В Пермском крае обществознание стало самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Меры безопасности на ЕГЭ - повышенные
Меры безопасности на ЕГЭ - повышенные Фото:

В Пермском крае начался период сдачи Единого госэкзамена. 23 мая проходят испытания по истории, литературе и химии. Между тем, самым популярным предметом по выбору является обществознание, рассказали в региональном министерстве образования.

«Самым популярным предметом по выбору является обществознание, его планируют сдавать 37% выпускников, информатику — 26%, биологию — 18%, физику — 16%, химию — 14%, историю — 13% и английский язык выбрали 12% одиннадцатиклассников. Литературу и географию планируют сдавать порядка 7% выпускников», — сообщается на сайте минобразования.

Всего в Прикамье сдавать ЕГЭ будут более 10 500 человек, из них 9 300 — выпускники этого года. Ранее URA.RU рассказывало, что за ходом проведения экзамена будут следить через тысячи видеокамер как живые наблюдатели, так и искусственный интеллект.

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В Пермском крае начался период сдачи Единого госэкзамена. 23 мая проходят испытания по истории, литературе и химии. Между тем, самым популярным предметом по выбору является обществознание, рассказали в региональном министерстве образования. «Самым популярным предметом по выбору является обществознание, его планируют сдавать 37% выпускников, информатику — 26%, биологию — 18%, физику — 16%, химию — 14%, историю — 13% и английский язык выбрали 12% одиннадцатиклассников. Литературу и географию планируют сдавать порядка 7% выпускников», — сообщается на сайте минобразования. Всего в Прикамье сдавать ЕГЭ будут более 10 500 человек, из них 9 300 — выпускники этого года. Ранее URA.RU рассказывало, что за ходом проведения экзамена будут следить через тысячи видеокамер как живые наблюдатели, так и искусственный интеллект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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