Сотрудников в компаниях, связанных с Кунгурской пещерой, сократили с нарушениями

В компаниях, связанных с деятельностью Кунгурской ледяной пещеры (Пермский край), выявлены нарушения трудового законодательства при сокращении сотрудников. В ходе проверки, проведенной в отношении ООО «Сталагмит», ООО «ГТК» и ООО «Сталагмит Экскурс», инспекторы обнаружили нарушения, связанные с порядком сокращения и предоставлением вакансий.
«В частности, ООО „Сталагмит Экскурс“, являющееся оператором Кунгурской ледяной пещеры, не предложило сокращаемым работникам имеющиеся вакансии экскурсовода, как того требует трудовое законодательство. Кроме того, в ООО „Сталагмит“ (гостиничные услуги) и ООО „ГТК“ (розничная торговля сувенирами) допустили необоснованное решение о сокращении 88 работников (76 и 12 работников соответственно)», — сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае в telegram-канале.
По итогам проверки инспекция труда оформила предписание об отмене приказа о сокращении сотрудников в ООО «Сталагмит» и ООО «ГТК». Также решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении лиц, допустивших данные нарушения.
Оператор Кунгурской ледяной пещеры анонсировал массовое увольнение с 3 июля 2025 года сотрудников трех юридических лиц из-за возможной утраты лицензии на экскурсионную деятельность. Однако инспекторы подчеркивают, что от лицензии зависит только работа ООО «Сталагмит Экскурс», где заняты 52 человека.
15 мая URA.RU сообщало о том, что Кунгурская ледяная пещера объявила о закрытии. Роснедра лишили ООО «Сталагмит-Экскурс» лицензии из-за выявленных нарушений. О том, что лицензию стоит отобрать до этого в Совете Федерации заявлял глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович. Власти Пермского края сегодня заявили, что лицензия будет выдана новому оператору, к которому сможет перейти весь коллектив пещеры. 22 мая Кунгурская ледяная пещера вновь открылась для туристов.
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