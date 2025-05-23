Пермский бизнесмен попал под суд за неуплату налогов на 150 млн рублей

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении директора и главного бухгалтера коммерческой организации. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы СУ СК России по Пермскому краю.
«С 2018 по 2021 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору совершили уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 150 миллионов рублей. Затем директор организации легализовал часть денежных средств, полученных в путем приобретения движимого и недвижимого имущества», — сказано в сообщении.
Уточняется, что имущество обвиняемых и их родственников было арестовано. Директор и бухгалтер компании частично возместили ущерб. Дело передано в суд.
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