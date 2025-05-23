В поселке под Пермью отключилось электричество из-за пожара

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Спасатели отмечают, что неудобство временное
Спасатели отмечают, что неудобство временное Фото:

Без электричества вечером 23 мая остались домовладельцы пермского СНТ «30». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В СНТ „30“ (село Старые Ляды) отключение электроэнергии. Это произошло из-за ликвидации пожара в садовом доме», — передают спасатели.

В ведомстве подчеркнули, что неудобство временное. Причин для беспокойства нет.

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Без электричества вечером 23 мая остались домовладельцы пермского СНТ «30». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В СНТ „30“ (село Старые Ляды) отключение электроэнергии. Это произошло из-за ликвидации пожара в садовом доме», — передают спасатели. В ведомстве подчеркнули, что неудобство временное. Причин для беспокойства нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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