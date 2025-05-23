В поселке под Пермью отключилось электричество из-за пожара

Спасатели отмечают, что неудобство временное
Без электричества вечером 23 мая остались домовладельцы пермского СНТ «30». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В СНТ „30“ (село Старые Ляды) отключение электроэнергии. Это произошло из-за ликвидации пожара в садовом доме», — передают спасатели.
В ведомстве подчеркнули, что неудобство временное. Причин для беспокойства нет.
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