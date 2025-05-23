«Хватит надеяться на мигрантов»: пермский депутат от ЛДПР рассказал, как резко поднять рождаемость в России

Депутат заксобрания Пермского края Постников нашел выход из демографической ямы
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Постников предложил свой вариант повышения рождаемости в России
Олег Постников предложил свой вариант повышения рождаемости в России Фото:

Депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Олег Постников раскритиковал доклад ВЦИОМ, авторы которого предложили увеличить вклад мигрантов в рождаемость для улучшения демографической ситуации в России. Как заявил политик в беседе с URA.RU, решить проблему помогут не приезжие, а стабильные экономические условия для семей.

«Сегодня нужны эффективные меры для стимулирования и повышения рождаемости именно для коренного населения России. Необходимо делать жизнь людей стабильной и предсказуемой: снижать ставки по ипотеке, цены на продукты, совершенствовать систему здравоохранения и расширять педиатрические отделения, делать дошкольное образование доступным каждому», — заявил депутат.

«Мы в ЛДПР всегда призывали и продолжаем уже буквально кричать: прекратите надеяться на мигрантов! Делать ставку на приезжих в вопросах демографии — это либо преступная халатность, либо фактически измена интересам государства», — подчеркивает Постников.

С пермским депутатом согласен политолог Алексей Ярошенко. По его словам, идея о том, что мигранты спасут Россию от демографической ямы, не выдерживает никакой критики. «Отрадно, что в нашей стране есть политические силы, которые трезво смотрят на демографическую проблему, предлагая свое стратегическое видение ее решения. Позиция Постникова — востребованная и проработанная. Он обращается не к социальным мифам, а к конкретным причинам и решениям вопросов демографии», — отметил эксперт.

На днях лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что высокая процентная ставка по ипотеке — лучшая пропаганда «чайлд фри». И что при таком подходе ни о каком стимуле для рождения детей в российских семьях говорить не приходится. По мнению Слуцкого, для того, чтобы исправить ситуацию с рождаемостью в стране, нужно четко понимать запросы людей и создавать для рождения детей наилучшие условия на практике, а не на бумаге.

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Депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Олег Постников раскритиковал доклад ВЦИОМ, авторы которого предложили увеличить вклад мигрантов в рождаемость для улучшения демографической ситуации в России. Как заявил политик в беседе с URA.RU, решить проблему помогут не приезжие, а стабильные экономические условия для семей. «Сегодня нужны эффективные меры для стимулирования и повышения рождаемости именно для коренного населения России. Необходимо делать жизнь людей стабильной и предсказуемой: снижать ставки по ипотеке, цены на продукты, совершенствовать систему здравоохранения и расширять педиатрические отделения, делать дошкольное образование доступным каждому», — заявил депутат. «Мы в ЛДПР всегда призывали и продолжаем уже буквально кричать: прекратите надеяться на мигрантов! Делать ставку на приезжих в вопросах демографии — это либо преступная халатность, либо фактически измена интересам государства», — подчеркивает Постников. С пермским депутатом согласен политолог Алексей Ярошенко. По его словам, идея о том, что мигранты спасут Россию от демографической ямы, не выдерживает никакой критики. «Отрадно, что в нашей стране есть политические силы, которые трезво смотрят на демографическую проблему, предлагая свое стратегическое видение ее решения. Позиция Постникова — востребованная и проработанная. Он обращается не к социальным мифам, а к конкретным причинам и решениям вопросов демографии», — отметил эксперт. На днях лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что высокая процентная ставка по ипотеке — лучшая пропаганда «чайлд фри». И что при таком подходе ни о каком стимуле для рождения детей в российских семьях говорить не приходится. По мнению Слуцкого, для того, чтобы исправить ситуацию с рождаемостью в стране, нужно четко понимать запросы людей и создавать для рождения детей наилучшие условия на практике, а не на бумаге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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