22 мая 2025

Бастрыкин вступился за девочку из Прикамья, лишенную жизненно важного лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в городе Кудымкар Пермского края. Поводом стало обращение матери девочки, отправленное в приемную главы СКР.

«Стало известно о нарушении прав 14-летней девочки-инвалида из Пермского края. Подростку требуется регулярный прием жизненно важного препарата, однако выдача лекарства длительное время не осуществляется, а предлагаемые аналоги вызывают опасения у матери из-за возможных побочных эффектов. Ранее обращения в профильные структуры не привели к решению проблемы», — сообщает telegram-канал СК России.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате СКР. Ожидается, что по итогам разбирательства будут приняты соответствующие меры в отношении ответственных лиц, чтобы обеспечить ребенку необходимое медицинское обеспечение.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в городе Кудымкар Пермского края. Поводом стало обращение матери девочки, отправленное в приемную главы СКР. «Стало известно о нарушении прав 14-летней девочки-инвалида из Пермского края. Подростку требуется регулярный прием жизненно важного препарата, однако выдача лекарства длительное время не осуществляется, а предлагаемые аналоги вызывают опасения у матери из-за возможных побочных эффектов. Ранее обращения в профильные структуры не привели к решению проблемы», — сообщает telegram-канал СК России. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате СКР. Ожидается, что по итогам разбирательства будут приняты соответствующие меры в отношении ответственных лиц, чтобы обеспечить ребенку необходимое медицинское обеспечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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