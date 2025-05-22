Бастрыкин вступился за девочку из Прикамья, лишенную жизненно важного лекарства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в городе Кудымкар Пермского края. Поводом стало обращение матери девочки, отправленное в приемную главы СКР.
«Стало известно о нарушении прав 14-летней девочки-инвалида из Пермского края. Подростку требуется регулярный прием жизненно важного препарата, однако выдача лекарства длительное время не осуществляется, а предлагаемые аналоги вызывают опасения у матери из-за возможных побочных эффектов. Ранее обращения в профильные структуры не привели к решению проблемы», — сообщает telegram-канал СК России.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате СКР. Ожидается, что по итогам разбирательства будут приняты соответствующие меры в отношении ответственных лиц, чтобы обеспечить ребенку необходимое медицинское обеспечение.
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