Кудымкар в Пермском крае превратится в театр

В июне в Кудымкаре (Пермский край) пройдет Первый фестиваль уличных театров «Улича-Улица» (0+). Артисты различных жанров будут выступать под открытым небом на площади перед драмтеатром.
«На один вечер площадь у Коми-Пермяцкого театра станет территорией свободного творчества, импровизации, фантазии и вдохновения! Гостей ждут театральные представления, уличные перформансы, цирковые выступления, артисты на ходулях, огненные шоу, музыкальные выступления, танцевальные шоу, модные показы, пленэр художников и мастер-классы», — сообщает министерство культуры Прикамья.
Всего горожан и гостей Кудымкара будут удивлять более 160 артистов из 16 коллективов. Праздник пройдет 21 июня.
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