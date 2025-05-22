22 мая 2025

Кудымкар в Пермском крае превратится в театр

Фестиваль уличных театров «Улича-Улица» (0+) пройдет в Кудымкаре Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Артисты разных жанров выступят под открытым небом
Артисты разных жанров выступят под открытым небом Фото:

В июне в Кудымкаре (Пермский край) пройдет Первый фестиваль уличных театров «Улича-Улица» (0+). Артисты различных жанров будут выступать под открытым небом на площади перед драмтеатром.

«На один вечер площадь у Коми-Пермяцкого театра станет территорией свободного творчества, импровизации, фантазии и вдохновения! Гостей ждут театральные представления, уличные перформансы, цирковые выступления, артисты на ходулях, огненные шоу, музыкальные выступления, танцевальные шоу, модные показы, пленэр художников и мастер-классы», — сообщает министерство культуры Прикамья.

Всего горожан и гостей Кудымкара будут удивлять более 160 артистов из 16 коллективов. Праздник пройдет 21 июня.

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В июне в Кудымкаре (Пермский край) пройдет Первый фестиваль уличных театров «Улича-Улица» (0+). Артисты различных жанров будут выступать под открытым небом на площади перед драмтеатром. «На один вечер площадь у Коми-Пермяцкого театра станет территорией свободного творчества, импровизации, фантазии и вдохновения! Гостей ждут театральные представления, уличные перформансы, цирковые выступления, артисты на ходулях, огненные шоу, музыкальные выступления, танцевальные шоу, модные показы, пленэр художников и мастер-классы», — сообщает министерство культуры Прикамья. Всего горожан и гостей Кудымкара будут удивлять более 160 артистов из 16 коллективов. Праздник пройдет 21 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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