Губернатор Махонин проверил строительство школы и бассейна в Иве

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 23 мая совершил рабочий выезд в микрорайон Ива, где идет строительство социальных объектов. Там возводят школу для младших классов и крупный оздоровительный комплекс с бассейном. Об итогах инспекции сказано на сайте правительства Пермского края.
«У жителей Ивы появился запрос на еще одну школу, поэтому договорились с застройщиком возвести учебное заведение для младших классов. Также совместно с компанией строится 50-ти метровый бассейн», — сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Глава региона отметил, что возведением объектов занимается федеральный застройщик «Девелопмент-Юг». Но после завершения строительства школа и спорткомплекс будут переданы на баланс края. По словам вице-президента по строительству корпорации «Девелопмент-Юг» Алексея Вострикова работы по возведению спорткомплекса идут с опережением графика. В нем сделают два бассейна для детей взрослых, а также фитнес-центр с тренажерным залом.
Как уточнили в правительстве региона, новая школа станет корпусом лицея №10. Она будет рассчитана на 543 места для детей с первого по четвертый класс. Также здесь разместят кабинеты робототехники, информатики, изостудию, актовый и спортивный залы. Общая площадь здания составит 12 тысяч квадратных метров. Школу планируют сдать в третьем квартале 2026 года.
Это не первые социальные объекты, которые возводит застройщик в микрорайоне. Ранее здесь были построены два детских сада, поликлиника и школа. В правительстве региона отметили, что для развития микрорайона были привлечены федеральные средства. На них построили улицы Лесную и Сапфирную, а также автодорогу ТР-53.
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