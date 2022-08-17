Курганский депутат обвинил губернатора Шумкова в фейке

18 августа 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Яков Сидров назвал заявление курганского губернатора фейком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров обвинил губернатора Вадима Шумкова в фейковом заявлении о том, что матерям детей-диабетиков платили за пикеты. Об этом он сказал во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» с участницей пикетов за обеспечение детей-инвалидов системами непрерывного мониторинга гликемии. «Он [Шумков] в лесу давал интервью. И в этом лесу у него родилась мысль, что вы за деньги проплаченные пикеты проводите от каких-то фармкомпаний. Мне хочется обратиться к губернатору, если у Вас есть такие данные, Вы поделитесь этими данными с нами, и мы с удовольствием встретимся и с Вами, и с этими людьми в суде, дабы восстановить честь и достоинство[…] Нашему правительству хотим пожелать, чтобы оно внимательно относилось к нуждам, а Вадим Михайлович, когда какие-то вещи говорит оскорбительные для других, хотя бы подтверждал это, чтобы можно было защитить свои права, потому что пока это фейк от губернатора», — сказал Сидоров. Участница пикетов Надежда Кацай заявила, что год назад мамы детей-диабетиков обращались с открытым письмом к Шумкову и депутатам облдумы с просьбой выделить деньги на системы НМГ. Попасть на личный прием к губернатору им не удалось. «Стучали, просили, плакали. По опыту других городов я взяла плакат, 27 декабря в дикий мороз вышла к зданию правительства. Никто мне ничего не оплачивал. Я отстаивала интересы своего ребенка», — сказала она. Шумков упомянул о проплаченных пикетах в первой части большого интервью пресс-службе регионального правительства, опубликованном 12 августа. URA.RU направило запрос в правительство области с просьбой прокомментировать заявление депутата. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганские мамы детей-диабетиков проводили серию пикетов у правительства и депздрава. СК возбудил уголовное дело против должностных лиц департамента здравоохранения Курганской области за нарушение прав детей-диабетиков. После этого власти нашли деньги на системы НМГ для 20 детей-диабетиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров обвинил губернатора Вадима Шумкова в фейковом заявлении о том, что матерям детей-диабетиков платили за пикеты. Об этом он сказал во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» с участницей пикетов за обеспечение детей-инвалидов системами непрерывного мониторинга гликемии. «Он [Шумков] в лесу давал интервью. И в этом лесу у него родилась мысль, что вы за деньги проплаченные пикеты проводите от каких-то фармкомпаний. Мне хочется обратиться к губернатору, если у Вас есть такие данные, Вы поделитесь этими данными с нами, и мы с удовольствием встретимся и с Вами, и с этими людьми в суде, дабы восстановить честь и достоинство[…] Нашему правительству хотим пожелать, чтобы оно внимательно относилось к нуждам, а Вадим Михайлович, когда какие-то вещи говорит оскорбительные для других, хотя бы подтверждал это, чтобы можно было защитить свои права, потому что пока это фейк от губернатора», — сказал Сидоров. Участница пикетов Надежда Кацай заявила, что год назад мамы детей-диабетиков обращались с открытым письмом к Шумкову и депутатам облдумы с просьбой выделить деньги на системы НМГ. Попасть на личный прием к губернатору им не удалось. «Стучали, просили, плакали. По опыту других городов я взяла плакат, 27 декабря в дикий мороз вышла к зданию правительства. Никто мне ничего не оплачивал. Я отстаивала интересы своего ребенка», — сказала она. Шумков упомянул о проплаченных пикетах в первой части большого интервью пресс-службе регионального правительства, опубликованном 12 августа. URA.RU направило запрос в правительство области с просьбой прокомментировать заявление депутата. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганские мамы детей-диабетиков проводили серию пикетов у правительства и депздрава. СК возбудил уголовное дело против должностных лиц департамента здравоохранения Курганской области за нарушение прав детей-диабетиков. После этого власти нашли деньги на системы НМГ для 20 детей-диабетиков.