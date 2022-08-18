18 августа 2022
17 августа 2022

В Сургуте инженер устроил нелегальный бизнес в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Коррупционер получил от бизнесменов почти 100 тысяч рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) инженера одного из городских медучреждений обвиняют в том, что он устроил на работе нелегальный бизнес. Силовики считают, что он брал взятки с подрядчиков за формальную приемку капремонта. Об этом URA.RU сообщили в СК по Югре.

«Обвиняемый, занимая должность инженера по эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений одного из медицинских учреждений города Сургут, наделенный полномочиями контроля за текущим и капитальным ремонтом объектов учреждения, в ноябре — декабре 2020 года получил от одного из предпринимателей денежные средства в сумме 44 тысячи рублей в качестве взятки за беспрепятственную приемку работ по государственному контракту на обслуживание и ремонт оборудования очистных сооружений. Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база», — сообщили в ведомстве.

При аналогичных обстоятельствах, по версии следствия, инженер получил еще 50 тысяч рублей от другого предпринимателя. В этот раз его задержали на месте происшествия. Сейчас уголовное дело направили в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что нефтяник-коррупционер из ХМАО пытался отмыть взятки на ставках. Следователи считают, что он брал взятки с бизнесменов за покровительство, пытаясь легализовать деньги в букмекерской конторе.

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В Сургуте (ХМАО) инженера одного из городских медучреждений обвиняют в том, что он устроил на работе нелегальный бизнес. Силовики считают, что он брал взятки с подрядчиков за формальную приемку капремонта. Об этом URA.RU сообщили в СК по Югре. «Обвиняемый, занимая должность инженера по эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений одного из медицинских учреждений города Сургут, наделенный полномочиями контроля за текущим и капитальным ремонтом объектов учреждения, в ноябре — декабре 2020 года получил от одного из предпринимателей денежные средства в сумме 44 тысячи рублей в качестве взятки за беспрепятственную приемку работ по государственному контракту на обслуживание и ремонт оборудования очистных сооружений. Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база», — сообщили в ведомстве. При аналогичных обстоятельствах, по версии следствия, инженер получил еще 50 тысяч рублей от другого предпринимателя. В этот раз его задержали на месте происшествия. Сейчас уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что нефтяник-коррупционер из ХМАО пытался отмыть взятки на ставках. Следователи считают, что он брал взятки с бизнесменов за покровительство, пытаясь легализовать деньги в букмекерской конторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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