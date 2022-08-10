Нефтяник-коррупционер из ХМАО пытался отмыть взятки на ставках

11 августа 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Следователи считают, что обвиняемый набрал взяток более чем на восемь миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нягани сотрудника нефтяной компании подозревают в коррупции. Следователи считают, что он брал взятки с бизнесменов за покровительство, пытаясь легализовать деньги в букмекерской конторе. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитета РФ по Югре. «Обвиняемый, сознавая, что полученные от предпринимателей денежные средства значительно превышают его официальный доход и противоправные действия могут быть выявлены службой безопасности [нефтяной] компании, с целью придания правомерного вида владению и пользованию незаконно полученным денежным средствам, совершил легализацию их части, придавая вид законного заработка от выигрыша в букмекерской конторе», — сообщили в ведомстве. Силовики считают, что нефтяник получил от бизнесменов более восьми миллионов рублей. Он обещал им, что будет помогать в заключении договоров о сотрудничестве, а также без проблем принимать работу. При этом сам специалист не имел такого влияния в компании. Сейчас следователи закончили расследование и передали дело в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что охрана СурГу обвинила руководство вуза в коррупции. После этого на руководителя этой частной охранной организации бывший сотрудник пожаловался в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты и нарушения трудовых отношений.

В Нягани сотрудника нефтяной компании подозревают в коррупции. Следователи считают, что он брал взятки с бизнесменов за покровительство, пытаясь легализовать деньги в букмекерской конторе. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитета РФ по Югре. «Обвиняемый, сознавая, что полученные от предпринимателей денежные средства значительно превышают его официальный доход и противоправные действия могут быть выявлены службой безопасности [нефтяной] компании, с целью придания правомерного вида владению и пользованию незаконно полученным денежным средствам, совершил легализацию их части, придавая вид законного заработка от выигрыша в букмекерской конторе», — сообщили в ведомстве. Силовики считают, что нефтяник получил от бизнесменов более восьми миллионов рублей. Он обещал им, что будет помогать в заключении договоров о сотрудничестве, а также без проблем принимать работу. При этом сам специалист не имел такого влияния в компании. Сейчас следователи закончили расследование и передали дело в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что охрана СурГу обвинила руководство вуза в коррупции. После этого на руководителя этой частной охранной организации бывший сотрудник пожаловался в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты и нарушения трудовых отношений.