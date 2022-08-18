Челябинцы отправили телеведущей Малышевой корзину с коноплей

Челябинцы из конопли сделали продукты питания и подарили их Елене Малышевой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «Медал» из Челябинска отправила создателям телепрограмм, включая «Жить здорово» Елены Малышевой, на федеральном ТВ наборы с продукцией из конопли. Как URA.RU рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Ильков, от Малышевой позвонили с вопросом, как сохранить продукцию подольше.

«Летом сразу в двух передачах, „Нашпотребнадзор“ на НТВ и „Жить здорово“ на Первом канале, вышли сюжеты с продукцией нашей компании. В благодарность направили презенты: от Елены Малышевой позвонили с вопросом, как сохранить продукцию», — рассказал URA.RU Ильков.

Свой вопрос производители программы объяснили: ведущей телепрограммы нет в стране, а творческий коллектив хотел бы порадовать Малышеву необычной продукцией, когда теледива вернется в РФ. В июне звезда Первого канала 12 с лишним минут рассказывала о различиях между технической и фармацевтической коноплей, завершив показ оценкой конопляных масел различных производителей. Лестных оценок удостоилась продукция челябинской компании.

В «Нашпотребнадзоре» на инициативу челябинчев не ответили. Там, как и Малышева, получили такой же набор: конопляное масло, салатные заправки, ядра растения, конфеты, пасты и сгущенку из конопли.