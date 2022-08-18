18 августа 2022

Челябинцы отправили телеведущей Малышевой корзину с коноплей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конопля у здания ФСБ. Тюмень, конопля
Челябинцы из конопли сделали продукты питания и подарили их Елене Малышевой Фото:

Компания «Медал» из Челябинска отправила создателям телепрограмм, включая «Жить здорово» Елены Малышевой, на федеральном ТВ наборы с продукцией из конопли. Как URA.RU рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Ильков, от Малышевой позвонили с вопросом, как сохранить продукцию подольше.

«Летом сразу в двух передачах, „Нашпотребнадзор“ на НТВ и „Жить здорово“ на Первом канале, вышли сюжеты с продукцией нашей компании. В благодарность направили презенты: от Елены Малышевой позвонили с вопросом, как сохранить продукцию», — рассказал URA.RU Ильков.

Свой вопрос производители программы объяснили: ведущей телепрограммы нет в стране, а творческий коллектив хотел бы порадовать Малышеву необычной продукцией, когда теледива вернется в РФ. В июне звезда Первого канала 12 с лишним минут рассказывала о различиях между технической и фармацевтической коноплей, завершив показ оценкой конопляных масел различных производителей. Лестных оценок удостоилась продукция челябинской компании.

В «Нашпотребнадзоре» на инициативу челябинчев не ответили. Там, как и Малышева, получили такой же набор: конопляное масло, салатные заправки, ядра растения, конфеты, пасты и сгущенку из конопли.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Компания «Медал» из Челябинска отправила создателям телепрограмм, включая «Жить здорово» Елены Малышевой, на федеральном ТВ наборы с продукцией из конопли. Как URA.RU рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Ильков, от Малышевой позвонили с вопросом, как сохранить продукцию подольше. «Летом сразу в двух передачах, „Нашпотребнадзор“ на НТВ и „Жить здорово“ на Первом канале, вышли сюжеты с продукцией нашей компании. В благодарность направили презенты: от Елены Малышевой позвонили с вопросом, как сохранить продукцию», — рассказал URA.RU Ильков. Свой вопрос производители программы объяснили: ведущей телепрограммы нет в стране, а творческий коллектив хотел бы порадовать Малышеву необычной продукцией, когда теледива вернется в РФ. В июне звезда Первого канала 12 с лишним минут рассказывала о различиях между технической и фармацевтической коноплей, завершив показ оценкой конопляных масел различных производителей. Лестных оценок удостоилась продукция челябинской компании. В «Нашпотребнадзоре» на инициативу челябинчев не ответили. Там, как и Малышева, получили такой же набор: конопляное масло, салатные заправки, ядра растения, конфеты, пасты и сгущенку из конопли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...