Берлускони предложил Италии отказаться от газа из РФ

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
В Италии собираются найти альтернативу российскому газу Фото:

Италия должна отказаться от российского газа, когда будут созданы условия для альтернативных поставок. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони.

«[При условии] что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью [от газа из РФ], которая доставляет нам очевидные проблемы», — сказал Берлускони. Информацию передает РИА «Новости» со ссылкой на издание il Foglio.

Он отметил, что в Италии должны быть созданы терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов. В этом случае Италия добьется независимости от российского газа, уверен Берлускони.

Ранее в Италии заявили, что пока зависят от российского газа и не могут отказаться от него. Итальянская компания Maire Tecnimont планирует производить газ из переработанных отходов, чтобы уменьшить зависимость от российских поставок. От российского газа и нефти уже отказались в США, Евросоюз частично запретил импорт российской нефти и планирует постепенно уменьшать зависимость от газа из РФ. Такие меры стали ответом на спецоперацию РФ на Украине. Ранее в Европе резко выросла стоимость газа.

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Италия должна отказаться от российского газа, когда будут созданы условия для альтернативных поставок. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони. «[При условии] что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью [от газа из РФ], которая доставляет нам очевидные проблемы», — сказал Берлускони. Информацию передает РИА «Новости» со ссылкой на издание il Foglio. Он отметил, что в Италии должны быть созданы терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов. В этом случае Италия добьется независимости от российского газа, уверен Берлускони. Ранее в Италии заявили, что пока зависят от российского газа и не могут отказаться от него. Итальянская компания Maire Tecnimont планирует производить газ из переработанных отходов, чтобы уменьшить зависимость от российских поставок. От российского газа и нефти уже отказались в США, Евросоюз частично запретил импорт российской нефти и планирует постепенно уменьшать зависимость от газа из РФ. Такие меры стали ответом на спецоперацию РФ на Украине. Ранее в Европе резко выросла стоимость газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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