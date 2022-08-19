Берлускони предложил Италии отказаться от газа из РФ

В Италии собираются найти альтернативу российскому газу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Италия должна отказаться от российского газа, когда будут созданы условия для альтернативных поставок. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони.

«[При условии] что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью [от газа из РФ], которая доставляет нам очевидные проблемы», — сказал Берлускони. Информацию передает РИА «Новости» со ссылкой на издание il Foglio.

Он отметил, что в Италии должны быть созданы терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов. В этом случае Италия добьется независимости от российского газа, уверен Берлускони.

Ранее в Италии заявили, что пока зависят от российского газа и не могут отказаться от него. Итальянская компания Maire Tecnimont планирует производить газ из переработанных отходов, чтобы уменьшить зависимость от российских поставок. От российского газа и нефти уже отказались в США, Евросоюз частично запретил импорт российской нефти и планирует постепенно уменьшать зависимость от газа из РФ. Такие меры стали ответом на спецоперацию РФ на Украине. Ранее в Европе резко выросла стоимость газа.