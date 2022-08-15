Цены на газ в Европе резко выросли

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Газ в Европе подорожал более, чем на 10% Фото:
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Газовый кризис в Европе

В Европе стоимость газа резко возросла и составила 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Цена газа увеличилась на 11% до 24645 долларов за тысячу кубометров, по данным ICE Futures. Цена впервые так поднялась с начала марта.

В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, цена составляла более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров. Тогда рост был на 39%. Это произошло на фоне введения антироссийских санкций и заявлений западных лидеров об отказе от энергоносителей из РФ из-за начала спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Западе стоимость нефти и газа взлетит до небес при попытке вводить ограничения, передает RT.

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В Европе стоимость газа резко возросла и составила 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Цена газа увеличилась на 11% до 24645 долларов за тысячу кубометров, по данным ICE Futures. Цена впервые так поднялась с начала марта. В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, цена составляла более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров. Тогда рост был на 39%. Это произошло на фоне введения антироссийских санкций и заявлений западных лидеров об отказе от энергоносителей из РФ из-за начала спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Западе стоимость нефти и газа взлетит до небес при попытке вводить ограничения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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