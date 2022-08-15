Цены на газ в Европе резко выросли

15 августа 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Газ в Европе подорожал более, чем на 10% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Европе стоимость газа резко возросла и составила 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Цена газа увеличилась на 11% до 24645 долларов за тысячу кубометров, по данным ICE Futures. Цена впервые так поднялась с начала марта. В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, цена составляла более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров. Тогда рост был на 39%. Это произошло на фоне введения антироссийских санкций и заявлений западных лидеров об отказе от энергоносителей из РФ из-за начала спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Западе стоимость нефти и газа взлетит до небес при попытке вводить ограничения, передает RT.

В Европе стоимость газа резко возросла и составила 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Цена газа увеличилась на 11% до 24645 долларов за тысячу кубометров, по данным ICE Futures. Цена впервые так поднялась с начала марта. В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, цена составляла более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров. Тогда рост был на 39%. Это произошло на фоне введения антироссийских санкций и заявлений западных лидеров об отказе от энергоносителей из РФ из-за начала спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Западе стоимость нефти и газа взлетит до небес при попытке вводить ограничения, передает RT.