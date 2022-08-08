В Италии будут получать газ из отходов, чтобы не зависеть от РФ

В Италии начнут делать газ из мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Итальянская компания Maire Tecnimont будет производить газ из переработанных отходов. Исполнительный директор компании Алессандро Бернини в интервью Bloomberg заявил, что таким образом Италия будет меньше зависеть от поставок газа из России.

«Ежегодно на свалках страны размещается около 16 миллионов тонн неперерабатываемых отходов. Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей. При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тысяч тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом», — сказал Бернини.

Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты из Германии. Там предложили учредить должность «мусорного детектива», который будет копаться в мусорных баках и выбирать те отходы, из которых можно будет делать газ.

Евросоюз решил постепенно отказываться от российского газа после начала специальной операции на Украине. На фоне нехватки газа в странах ЕС отказываются от горячей воды, отопления и городского освещения, пишет RT. Эксперты считают, что без российского газа Европу ждет серьезный дефицит энергоресурсов, сообщает телеканал 360.