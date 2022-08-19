Экс-глава СПЧ пристыдил сенатора из ХМАО за скандал с дочерью

20 августа 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Правозащитник Михаил Федотов считает, что Диана Исакова вправе подать жалобу в прокуратуру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-председатель совета при президенте РФ по правам человека и правозащитник Михаил Федотов считает, что дочь югорского сенатора Эдуарда Исакова — Диана Исакова может пожаловаться на отца в прокуратуру за разглашение данных о состоянии ее здоровья. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Сенатор [Эдуард Исаков] не имел права сообщать данные о том, что его дочь состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Это вмешательство в личную жизнь и разглашение тайны частной жизни. Его дочь имеет право обратиться в прокуратуру, чтобы прокуратура дала правовую оценку этой ситуации», — сообщил Федотов. Югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Он также раскрыл данные о том, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере из-за попыток совершить суицид. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

Экс-председатель совета при президенте РФ по правам человека и правозащитник Михаил Федотов считает, что дочь югорского сенатора Эдуарда Исакова — Диана Исакова может пожаловаться на отца в прокуратуру за разглашение данных о состоянии ее здоровья. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Сенатор [Эдуард Исаков] не имел права сообщать данные о том, что его дочь состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Это вмешательство в личную жизнь и разглашение тайны частной жизни. Его дочь имеет право обратиться в прокуратуру, чтобы прокуратура дала правовую оценку этой ситуации», — сообщил Федотов. Югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Он также раскрыл данные о том, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере из-за попыток совершить суицид. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.