19 августа 2022
18 августа 2022

Экс-глава СПЧ пристыдил сенатора из ХМАО за скандал с дочерью

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, федотов михаил
Правозащитник Михаил Федотов считает, что Диана Исакова вправе подать жалобу в прокуратуру Фото:

Экс-председатель совета при президенте РФ по правам человека и правозащитник Михаил Федотов считает, что дочь югорского сенатора Эдуарда Исакова — Диана Исакова может пожаловаться на отца в прокуратуру за разглашение данных о состоянии ее здоровья. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Сенатор [Эдуард Исаков] не имел права сообщать данные о том, что его дочь состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Это вмешательство в личную жизнь и разглашение тайны частной жизни. Его дочь имеет право обратиться в прокуратуру, чтобы прокуратура дала правовую оценку этой ситуации», — сообщил Федотов.

Югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Он также раскрыл данные о том, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере из-за попыток совершить суицид.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

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Экс-председатель совета при президенте РФ по правам человека и правозащитник Михаил Федотов считает, что дочь югорского сенатора Эдуарда Исакова — Диана Исакова может пожаловаться на отца в прокуратуру за разглашение данных о состоянии ее здоровья. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Сенатор [Эдуард Исаков] не имел права сообщать данные о том, что его дочь состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Это вмешательство в личную жизнь и разглашение тайны частной жизни. Его дочь имеет право обратиться в прокуратуру, чтобы прокуратура дала правовую оценку этой ситуации», — сообщил Федотов. Югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Он также раскрыл данные о том, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере из-за попыток совершить суицид. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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