Власти ХМАО потратят больше миллиарда на реконструкцию дороги

В рамках закупки предполагается ремонт дороги и моста.
Департамент государственного заказа ХМАО опубликовал тендер на реконструкцию дороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь. Информация появилась на портале госзакупок.
«Лот — реконструкция объекта «Автомобильная дорога Нефтеюганск — левый берег Оби. А так же ремонт мостового перехода через протоку Чеускино», — уточняется в документах.
Ранее URA.RU рассказывало, что управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. На ремонт «трассы смерти» потратят 519 миллионов.
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