Власти ХМАО потратят больше миллиарда на реконструкцию дороги

21 августа 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

В рамках закупки предполагается ремонт дороги и моста. Фото: Илья Московец © URA.RU Департамент государственного заказа ХМАО опубликовал тендер на реконструкцию дороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь. Информация появилась на портале госзакупок. «Лот — реконструкция объекта «Автомобильная дорога Нефтеюганск — левый берег Оби. А так же ремонт мостового перехода через протоку Чеускино», — уточняется в документах. Ранее URA.RU рассказывало, что управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. На ремонт «трассы смерти» потратят 519 миллионов.

Департамент государственного заказа ХМАО опубликовал тендер на реконструкцию дороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь. Информация появилась на портале госзакупок. «Лот — реконструкция объекта «Автомобильная дорога Нефтеюганск — левый берег Оби. А так же ремонт мостового перехода через протоку Чеускино», — уточняется в документах. Ранее URA.RU рассказывало, что управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. На ремонт «трассы смерти» потратят 519 миллионов.