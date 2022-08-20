20 августа 2022
19 августа 2022

Власти ХМАО потратят больше миллиарда на реконструкцию дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, каток, асфальт, ремонт дороги
В рамках закупки предполагается ремонт дороги и моста. Фото:

Департамент государственного заказа ХМАО опубликовал тендер на реконструкцию дороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь. Информация появилась на портале госзакупок.

«Лот — реконструкция объекта «Автомобильная дорога Нефтеюганск — левый берег Оби. А так же ремонт мостового перехода через протоку Чеускино», — уточняется в документах.

Ранее URA.RU рассказывало, что управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. На ремонт «трассы смерти» потратят 519 миллионов.

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Департамент государственного заказа ХМАО опубликовал тендер на реконструкцию дороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь. Информация появилась на портале госзакупок. «Лот — реконструкция объекта «Автомобильная дорога Нефтеюганск — левый берег Оби. А так же ремонт мостового перехода через протоку Чеускино», — уточняется в документах. Ранее URA.RU рассказывало, что управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. На ремонт «трассы смерти» потратят 519 миллионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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