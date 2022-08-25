Зеленский сообщил о провале ядерной провокации ВСУ на ЗАЭС

26 августа 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

Сотрудники ЗАЭС и автоматика предотвратили катастрофу на станции, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Автоматика и персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) предотвратили радиационную аварию, которая могла произойти из-за обстрела украинских боевиков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков. Если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. 15 августа ВСУ нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. 25 августа власти Запорожья сообщили, что на АЭС сработала система безопасности из-за сбоя электроснабжения на территории области, вызванного обстрелом украинских боевиков. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. В Минобороны РФ предупреждали, что обстрелы ЗАЭС приведут к тому, что Европу накроет радиацией.

Автоматика и персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) предотвратили радиационную аварию, которая могла произойти из-за обстрела украинских боевиков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков. Если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. 15 августа ВСУ нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. 25 августа власти Запорожья сообщили, что на АЭС сработала система безопасности из-за сбоя электроснабжения на территории области, вызванного обстрелом украинских боевиков. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. В Минобороны РФ предупреждали, что обстрелы ЗАЭС приведут к тому, что Европу накроет радиацией.