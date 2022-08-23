Небензя отметил деградацию ситуации с безопасностью на ЗАЭС

24 августа 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Небензя: продолжение Киевом обстрелов Запорожской АЭС является следствием преступного попустительства Запада Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС деградировала. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала», — отметил он, передает ТАСС. По его словам, украинские боевики продолжают обстреливать территорию стации, города Эндогара, создавая серьезную угрозу возникновения радиационной аварии на ЗАЭС. Небензя подчеркнул, что «то, что киевский режим не прекращает атаки на станцию, — прямое следствие преступного попустительства со стороны его западных покровителей». Дипломат утверждает, что на прошлом заседании Совбеза ООН ни одной из западных делегаций не хватило смелости обсудить обстрелы станции со стороны ВСУ и призвать Киев их прекратить. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. 15 августа ВСУ нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. На следующий день украинские боевики обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории объекта. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле.

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС деградировала. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала», — отметил он, передает ТАСС. По его словам, украинские боевики продолжают обстреливать территорию стации, города Эндогара, создавая серьезную угрозу возникновения радиационной аварии на ЗАЭС. Небензя подчеркнул, что «то, что киевский режим не прекращает атаки на станцию, — прямое следствие преступного попустительства со стороны его западных покровителей». Дипломат утверждает, что на прошлом заседании Совбеза ООН ни одной из западных делегаций не хватило смелости обсудить обстрелы станции со стороны ВСУ и призвать Киев их прекратить. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. 15 августа ВСУ нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. На следующий день украинские боевики обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории объекта. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле.