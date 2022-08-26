Задержанный агент рассказал, как добывал информацию для Украины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

ФСБ показала кадры задержания украинского агента, который передавал сведений об объектах Минобороны РФ. Он шпионил за ними под видом мебельщика. Об этом рассказал сам подозреваемый.

«Сбор информации об офицерах, их семьях и жилищах [производил под видом мебельщика] <…> есть доступ к жилищу [на основании того, что работал в мебельной компании]», — рассказал задержанный. Также он пояснил, что в его задачи входил и поиск компромата.

Ранее ФСБ поймала иностранного агента. Им оказался гражданин Украины, проживающий в Курске.