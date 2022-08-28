Экс-глава челябинской больницы отдаст государству 1,9 млн рублей

Решение по иску прокурора вынес суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области через суд взыскала с бывшего главного инженера одной из больниц 1,9 млн рублей полученной им взятки. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Осужденный в 2017 году получил взятку в размере 1,9 млн рублей за оказание общего покровительства организации-подрядчику при подготовке и проведении аукциона на замену лифтов и капитальный ремонт в медицинском учреждении. Кроме того, не принял мер по устранению недостатков при исполнении контракта», — рассказала Наталья Мамаева.

Приговором Центрального районного суда Челябинска бывший руководящий сотрудник больницы приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафами на общую сумму 6 млн рублей. В этот же приговор включен штраф по приговору Калининского районного суда за аналогичные преступления.

В результате заместитель прокурора области обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денег, полученных в качестве взятки. Решением Курчатовского районного суда иск удовлетворен.

По данным URA.RU, речь идет о бывшем главном инженере ОКБ № 3 Антоне Губанове. Приговор в отношении его соучастника, бывшего заместителя главного врача этой же больницы, Алексея Неверова, сейчас находится на апелляционном рассмотрении.