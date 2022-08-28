Калининградскую фирму заставили оплатить работу вахтовика в ЯНАО

Чтобы заставить компанию вернуть долг сотруднику приставы арестовали счета и автомобиль фирмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы заставить фирму из Калининграда отдать зарплату вахтовику в ЯНАО приставам пришлось арестовить счета компании и УАЗ, которым владеет предприятие. Об этом сообщило управление службы судебных приставов по Калининградской области.

«Сотрудник отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Калининградской области применил меры принудительного взыскания — наложил арест на банковские счета предприятия и на транспортное средство марки УАЗ 2017 года выпуска», — рассказали представители ведомства в своем пресс-релизе.

К такому способу воздействия пришлось прибегнуть из-за неисполнения решения суда компанией-должником. Установлено, что житель ЯНАО два месяца работал на фирму вахтовым методом на Ямале, но зарплату не получил. Тогда мужчина подал иск, в котором потребовал возместить ему 339 тыс. рублей. Суд встал на сторону ямальца.

Снять ограничения компании удалось только после полной оплаты задолженности перед бывшим сотрудником. Сейчас предприятию вернули доступ к банковским счетам и сняли арест с автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «НПП «ЗападУралНефть» заплатила миллионы семье погибшего в ЯНАО вахтовика. Прокуратура установила, что он погиб из-за нарушения предприятием техники безопасности.