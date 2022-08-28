28 августа 2022
27 августа 2022

Калининградскую фирму заставили оплатить работу вахтовика в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , приставы, фссп, федеральная служба судебных приставов
Чтобы заставить компанию вернуть долг сотруднику приставы арестовали счета и автомобиль фирмы Фото:

Чтобы заставить фирму из Калининграда отдать зарплату вахтовику в ЯНАО приставам пришлось арестовить счета компании и УАЗ, которым владеет предприятие. Об этом сообщило управление службы судебных приставов по Калининградской области.

«Сотрудник отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Калининградской области применил меры принудительного взыскания — наложил арест на банковские счета предприятия и на транспортное средство марки УАЗ 2017 года выпуска», — рассказали представители ведомства в своем пресс-релизе.

К такому способу воздействия пришлось прибегнуть из-за неисполнения решения суда компанией-должником. Установлено, что житель ЯНАО два месяца работал на фирму вахтовым методом на Ямале, но зарплату не получил. Тогда мужчина подал иск, в котором потребовал возместить ему 339 тыс. рублей. Суд встал на сторону ямальца.

Снять ограничения компании удалось только после полной оплаты задолженности перед бывшим сотрудником. Сейчас предприятию вернули доступ к банковским счетам и сняли арест с автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «НПП «ЗападУралНефть» заплатила миллионы семье погибшего в ЯНАО вахтовика. Прокуратура установила, что он погиб из-за нарушения предприятием техники безопасности.

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Чтобы заставить фирму из Калининграда отдать зарплату вахтовику в ЯНАО приставам пришлось арестовить счета компании и УАЗ, которым владеет предприятие. Об этом сообщило управление службы судебных приставов по Калининградской области. «Сотрудник отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Калининградской области применил меры принудительного взыскания — наложил арест на банковские счета предприятия и на транспортное средство марки УАЗ 2017 года выпуска», — рассказали представители ведомства в своем пресс-релизе. К такому способу воздействия пришлось прибегнуть из-за неисполнения решения суда компанией-должником. Установлено, что житель ЯНАО два месяца работал на фирму вахтовым методом на Ямале, но зарплату не получил. Тогда мужчина подал иск, в котором потребовал возместить ему 339 тыс. рублей. Суд встал на сторону ямальца. Снять ограничения компании удалось только после полной оплаты задолженности перед бывшим сотрудником. Сейчас предприятию вернули доступ к банковским счетам и сняли арест с автомобиля. Ранее URA.RU сообщало, что компания «НПП «ЗападУралНефть» заплатила миллионы семье погибшего в ЯНАО вахтовика. Прокуратура установила, что он погиб из-за нарушения предприятием техники безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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